Fagioli alla prima da ex. Farà di tutto per farsi rimpiangere

Nicolò Fagioli alla Fiorentina sta crescendo di settimana in settimana. Oggi, contro la sua ex squadra, potrebbe trovare un posto da titolare per la terza partita consecutiva, ma oggi ha un sapore diverso, e anche se ha dichiarato che sarà emozionante, Nicolò farà di tutto per farsi rimpiangere in quel di Torino; così come sta facendo il suo compagno di squadra Moise Kean quel compagno che ha inciso proprio sul suo arrivo a Firenze. Fagioli dunque, si appresta ad affrontare la squadra in cui ha passato 11 anni in uno dei momenti più cruciali della stagione che il Franchi si prepara a vivere con un'atmosfera da sogno; stadio sold out e coreografia in curva Fiesole che accompagnerà l'ingresso in campo dei giocatori. Lo riporta TuttoSport