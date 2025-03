Fagioli a tutto campo e il ritorno di Pongracic: le mosse di Palladino

Palladino intende confermare l'undici che ha dominato la Juventus prima della sosta, puntando sulla solidità del nuovo assetto tattico. Questo schema ha ridato certezze sia in attacco che in difesa, valorizzando giocatori come Marì, Fagioli e Gudmundsson, che in precedenza faticavano a esprimersi al meglio. Inoltre, le buone prestazioni in Nazionale di Kean e Gudmundsson, rispettivamente con una doppietta e un assist, confermano l’ottima forma degli attaccanti, sui quali la Fiorentina farà affidamento per scardinare la difesa dell’Atalanta.