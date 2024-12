Ex ciclista telefona a Bove: “Ci sono passato pure io. Volevo tranquillizzarlo”

Uno storia toccante quella raccontata questa mattina dalla Nazione. Infatti, l'ex ciclista Sonny Colbrelli ha parlato con Edoardo Bove al telefono. Tutto è nato da un messaggio Instagram: "Ciao Edo, non ci conosciamo ma so cosa stai provando. Conosco quel dolore. Sappi che se vuoi parlare ci sono". Il ciclista detto "Il Cobra" ha impiantato un defibrillatore sottocutaneo, così come l'ex Inter Eriksen.