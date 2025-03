Euro-corsa, sei squadre ai blocchi di partenza: la Fiorentina può tutto

Il Bologna di Italiano è in grande forma e guida la rincorsa delle squadre in lotta. Il calendario, però, è tutt’altro che semplice: dopo la trasferta di Venezia, i rossoblu affronteranno Napoli, Atalanta e Inter, per poi sfidare l’Udinese e disputare tre partite decisive contro Juventus, Milan e Fiorentina. Inoltre, ci sono le doppie semifinali di Coppa Italia con l’Empoli.

La Juventus, che ha fallito il percorso in Champions e in Coppa Italia, punta a piazzarsi nelle prime quattro come obiettivo minimo per salvare la stagione. Il calendario sembra favorevole per i bianconeri, con tre scontri diretti con Roma, Bologna e Lazio, seguiti da partite più abbordabili.

La Lazio, in corsa per l’Europa League, ha avuto una flessione recente, mantenendo lo stesso passo della Fiorentina (solo 6 punti nelle ultime 5 gare). La squadra di Sarri dovrà affrontare due scontri diretti con Roma e Juventus, oltre a partite contro Atalanta e Inter.

La Roma, come il Bologna, è in gran forma, ma dovrà fare i conti con l’assenza di Dybala per il resto della stagione. Il suo calendario è molto impegnativo: Juventus, Lazio, Fiorentina e Milan, oltre agli incroci con Inter e Atalanta.

Il Milan è una squadra difficile da decifrare, ma il calendario si fa in salita, con ben quattro scontri diretti con Fiorentina, Atalanta, Bologna e Roma, oltre a sfide con Napoli e Atalanta.

Le variabili che influenzeranno la corsa all’Europa sono molte: il momento di forma, gli infortuni e le squalifiche. La Fiorentina ha dimostrato di sapersi esprimere al meglio contro le big, ma le sfide con Atalanta, Milan, Roma e Bologna sono tutt’altro che facili. Tuttavia, i viola non hanno il calendario più difficile tra le contendenti.

Le vere sfide, per la Fiorentina, potrebbero arrivare contro le squadre “piccole” come Parma, Cagliari, Empoli, Venezia e Udinese. Il rendimento contro queste squadre sarà fondamentale per la corsa europea, e la capacità di Palladino di ottenere i punti necessari potrebbe fare la differenza. Lo scrive La Nazione.