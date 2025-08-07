Euro 2032, sprint per gli stadi: Torino c’è, Roma e Firenze quasi. Napoli in bilico

Il commissario straordinario per gli stadi avvicina l'Italia a Euro 2032. Nella giornata di ieri il gruppo di lavoro Figc, insieme a Michele Uva, ha aggiornato Abodi sull’esito del tour nelle città candidate a ospitare gli Europei: lo Stadium di Torino c'è, l'Olimpico di Roma e il Franchi di Firenze quasi.
L'Italia è sempre più vicina ad ospitare Euro 2032
Il Meazza è un'incognita e per il Maradona la strada è in salita: De Laurentiis e il sindaco Manfredi vanno ognuno per la sua strada. Crescono le quotazioni di Cagliari e Palermo; Bologna più no che sì, Verona è ufficialmente fuori così come Bari e Genova.
La lista deve essere presentata alla Uefa entro fine luglio 2026, la condizione è di avere un progetto esecutivo approvato, finanziato e cantierabile entro aprile 2027. Lo riporta Tuttosport.
