Euro 2032, Firenze in netto vantaggio su Bologna: città in lizza e deadline

Euro 2032 e stadi, è corsa contro il tempo in Italia. Tuttosport in edicola oggi dedica un approfondimento alle condizioni degli impianti di Serie A in vista della rassegna continentale che organizzeremo assieme alla Turchia. L'Allianz Stadium di Torino, sebbene non possa ospitare la finale perché troppo piccolo, è l'unico a norma per il momento.