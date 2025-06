Esterni e centrocampisti di qualità: Pioli detta la linea viola

Pioli lavora per la sua Fiorentina

Stefano Pioli, lasciato il Milan nel maggio 2024 con una celebrazione affettuosa, potrebbe tornare alla Fiorentina in una versione più matura e diversa rispetto al passato. Dopo la sua prima esperienza viola e l’ultimo periodo complicato al Milan, Pioli ha accumulato ulteriore esperienza, soprattutto negli ultimi anni.

Dopo due stagioni altalenanti a Milano, Pioli ha vissuto una difficile esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Nassr, squadra ricca di stelle come Cristiano Ronaldo e Mané, ma senza successi significativi. Il rapporto con i tifosi si è incrinato a causa dei risultati deludenti, fino a pressioni pubbliche per il suo allontanamento.