Pronti, via. La Fiorentina femminile di Pablo Pinones-Arce farà oggi il suo esordio stagionale nel primo match della Serie A Women’s Cup, nuova competizione che precede il campionato che prenderà il via a ottobre.
Esordio per la Fiorentina Femminile: oggi al Viola Park la gara contro il Como
Oggi tocca alla Fiorentina Femminile
E lo farà al Viola Park, alle 18.30, per affrontare il Como, nella prima giornata della fase a gironi. La formula prevede gare di sola andata, due semifinali ad eliminazione diretta e la finale. «Siamo pronti — ha detto il neo tecnico viola — Mi piacerebbe vedere intensità, e vorrei vedere la squadra cercare di avere la gestione della partita». Lo scrive il Corriere Fiorentino.
