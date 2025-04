Esodo Curva Fiesole a Milano, saranno in 3.000. Poi tutti in Slovenia

Ma l’ondata viola non si fermerà a Milano: la vicina trasferta di Conference League contro il Celje, in Slovenia, vedrà oltre 1.000 tifosi in viaggio, nonostante le iniziali incertezze sui biglietti. Tra Milano, Celje e il successivo impegno a Cagliari, i tifosi della Fiorentina percorreranno circa 1.700 km in appena sette giorni, spostandosi principalmente in pullman e, per la trasferta in Sardegna, forse anche in traghetto. L'amore per la squadra di Palladino è più forte che mai. Lo scrive la Nazione.