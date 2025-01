Errori e gol subiti: la difesa della Fiorentina è sotto esame

In precedenza, la squadra vantava una delle migliori difese della Serie A, con soli 10 gol subiti in 14 partite. Tuttavia, la recente flessione, con errori individuali e mancanza di attenzione, ha portato il totale a 18 gol incassati, facendo scivolare la Fiorentina nella classifica generale e mettendo in evidenza una fase offensiva incapace di compensare (-5 di saldo negativo).