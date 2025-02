Edoardo Bove chiude il cerchio: adesso si gode Firenze, in attesa del futuro

Questa Fiorentina-Inter ha rappresentato per Bove una chiusura simbolica di un capitolo difficile e l’inizio di un futuro ancora da scrivere. Il suo viaggio non è finito: se prima era in campo, ora è in panchina, sempre accanto ai suoi compagni che avevano tremato per lui quella sera di dicembre. Firenze lo ha accolto con amore, e lui continua a vivere ogni istante con gratitudine, in attesa di capire se e come potrà tornare a giocare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.