Edin Dzeko è carico: il particolare dato sul suo ritorno in Serie A

Il dato su Edin Dzeko

Redazione VN 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 07:26)

A dieci anni esatti dal suo primo approdo in Serie A, Edin Dzeko è pronto a tornare in Italia, questa volta indossando la maglia della Fiorentina. Il campione bosniaco, simbolo di professionalità e longevità calcistica, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, spinto dalla stessa passione che lo ha guidato in ogni tappa, da Sarajevo a Istanbul, passando per le grandi piazze europee come Manchester, Roma e Milano. A 39 anni diventa il primo calciatore di movimento a rientrare nel campionato italiano a quest’età, un record che racconta molto della sua fame di calcio, gol e trofei.

Dzeko entra così nell’olimpo degli "over 35" che hanno deciso di tornare in Serie A, superando figure come Bruno Alves e avvicinandosi ad altri "ritorni romantici" come quelli di Luca Toni o Ciro Immobile (atteso a Bologna). Per i portieri il discorso è diverso: Buffon e Reina hanno alzato l’asticella ancora di più, ma tra i giocatori di movimento Dzeko è ora un riferimento. Il suo ritorno è carico di significato e segna una scelta di cuore, ma anche di ambizione, perché il bosniaco non vuole fermarsi e punta ancora a lasciare il segno in campo.

Nel frattempo, l’attaccante si tiene in forma con l’abituale rigore. Cura maniacale per l’alimentazione, riposo rigoroso (dorme in stanza separata prima delle partite) e allenamenti regolari anche in vacanza sono parte del suo stile di vita. In Croazia, dove è in villeggiatura con la moglie Amra e i quattro figli, continua a seguire il suo programma tra tapis roulant e giochi con i bambini. Un esempio di come famiglia e carriera possano convivere armoniosamente, mentre il conto alla rovescia per il suo arrivo a Firenze è ormai agli sgoccioli. Lo scrive il Corriere dello Sport.