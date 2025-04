Ecco quanto rimarrà Commisso a Firenze. A breve l’incontro con la Funaro

Rocco Commisso e Raffaele Palladino si sono riabbracciati fisicamente solo domenica, dopo la vittoria con l’Atalanta, ma il loro legame non si è mai interrotto. Il presidente della Fiorentina ha sempre difeso il suo allenatore, anche nei momenti più difficili, e continua a farlo pubblicamente. Presente a Viareggio per la finale della Coppa Carnevale, Commisso ha ribadito il suo sostegno a Palladino, sottolineando come la squadra abbia cambiato passo dopo il suo intervento diretto con i giocatori.

Nonostante sia tornato in Italia solo ora dopo sei mesi di assenza, il presidente ha mantenuto un contatto costante con lo staff tecnico, rafforzando un rapporto basato su fiducia e passione. Palladino ha saputo conquistarlo grazie all’empatia con il gruppo e alla sua capacità di trasmettere valori come amore e fiducia, utili anche per rilanciare giocatori come Moise Kean, di cui Commisso ha parlato con entusiasmo. Il patron viola ha vissuto con emozione il ritorno al Franchi e ha respinto le critiche sulla vittoria di misura, ribadendo la sua soddisfazione per il successo contro l’Atalanta.