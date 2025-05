Ecco perché questa Conference è un’occasione da cogliere

La Fiorentina ha conquistato la sua quarta qualificazione consecutiva alla Conference League, confermando il legame ormai consolidato con questa competizione. Nonostante l’esperienza accumulata con due finali e una semifinale recenti, i viola dovranno nuovamente affrontare gli spareggi, in programma il 21 e 28 agosto, per accedere alla fase campionato (dal 2 ottobre al 18 dicembre). La nuova edizione prevede 36 partecipanti, di cui 24 provenienti dai turni di qualificazione e 12 retrocesse dagli spareggi di Europa League, senza ulteriori retrocessioni durante il torneo. Tra le squadre già in lizza ci sono Az Alkmaar, Sparta Praga, Istanbul Basaksehir, ma anche club meno noti come Santa Clara (Azzorre) e Novi Pazar (con l’ex Ljajic), mentre dai top campionati arrivano formazioni come Nottingham Forest, Rayo Vallecano, Mainz e Strasburgo.