Ecco il parcheggio scambiatore: tifosi più vicini al Viola Park

Un altro piccolo "pezzo" di Viola Park ultimato, anche se al di fuori della struttura. Ieri a Firenze è stata la giornata dell'inaugurazione del parcheggio scambiatore della linea tramviaria Libertà-Bagno a Ripoli: la nuova infrastruttura (375 posti auto di capienza) si trova proprio davanti al nuovo centro sportivo della Fiorentina, in via di Ripoli, e servirà anche per facilitare l'afflusso all'impianto che sarà sempre più centrale nella vita dei tifosi e dei cittadini, con eventi sportivi e non.