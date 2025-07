E’ arrivato il momento dell’ufficialità di Dzeko. Attesa per Pioli

Dzeko oggi o domani, Pioli lunedì o, al massimo, da lunedì e nel giro di 24-48 ore. Sono due tempistiche per altrettanti annunci ufficiali, quelli più attesi che riguardano appunto l’attaccante bosniaco e il tecnico parmigiano, l’uno rinforzo di esperienza, qualità e struttura fisica in avanti e l’altro nuovo allenatore della Fiorentina per un bis molto atteso a distanza di sei anni esatti dalla prima volta.