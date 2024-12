Due recuperi importanti per Palladino. Occasione Kayode

Come riporta La Repubblica, Cataldi e Sottil, entrambi assenti giovedì scorso in Portogallo contro il Vitoria Guimareas per tonsillite, saranno recuperati da Palladino in vista della sfida di campionato contro l'Udinese. Cataldi dunque riprenderà posto in mediana affianco ad Adli. Anche il ritorno di Sottil è fondamentale in questo momento sia per il periodo che sta attraversando, sia per il ruolo di cui ne è interprete naturale. Con l'assenza di Bove gli altri sono adattati (nonostante Palladino consideri Beltran idoneo), quindi una mano dovrà arrivare dal mercato, almeno che non ci sia l'intenzione di cambiare sistema di gioco. Contro l'Udinese potrebbe essere Beltran a partire dalla panchina pronto a subentrare al posto di Sottil, oppure staffetta invertita.