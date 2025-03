Dove eravamo rimasti? Sfatare il tabù Gasp per ripartire di slancio

Dove eravamo rimasti? La sosta ha permesso di ricaricare al meglio le batterie in casa Fiorentina, con Palladino che ha avuto tempo per preparare al meglio la sfida in arrivo contro l'Atalanta. E anche se Gasperini sarà squalificato resterà una partita speciale per il tecnico viola, che ha avuto modo di conoscere più che da vicino il collega oggi nerazzurro. Contro di lui, ricorda il Corriere Fiorentino, l'allenatore gigliato non è ancora riuscito a fare un punto: quattro KO su quattro incontri, 5 reti segnate e ben 13 incassate. E dire che nella sua giovane carriera finora ha superato due volte Motta, Allegri e Inzaghi, una volta Pioli e pareggiato con Sarri.