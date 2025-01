Dopo Bove il nulla. Palladino ha accontonato i vecchi leader. E adesso?

Quello che doveva essere l'esame di laurea, poi, si è trasformato in incubo. Contro l'Inter, la paura per Bove. E la perdita. Pesantissima. Sul piano psicologico e pure tattico.

Nel "nuovo" 4-2-3-1, Edo era l'elemento di equilibrio, ala sinistra ma pure mediano aggiunto. Utilissimo. Da lì, il rimbalzo con il Cagliari, l'ottava vittoria, poi il calo. Senza Bove, la Fiorentina non è più riuscita a supportare e sopportare un assetto di fatto con 4 punte, di cui due esterni che aiutano poco. E statistiche alla mano non incidono abbastanza non solo in gol ma anche in termini di creazione di occasioni.