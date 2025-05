Domenica c’è Italiano. Con l’Udinese si gioca a metà settimana?

Ora è ufficiale anche l’orario del fischio d’inizio per la penultima partita di campionato della Fiorentina: il Franchi si accenderà alle 20:45 di domenica sera per il derby contro il Bologna.

Resta invece da stabilire quando la Fiorentina giocherà l’ultima partita del campionato 2024/25, ovvero la trasferta di Udine (che sarà anche l’ultima gara della stagione al Franchi). Data e orario verranno comunicati lunedì dalla Lega Serie A, che è pronta – in caso di spareggio scudetto tra Napoli e Inter – a fissare tutta la giornata decisiva per giovedì 22, garantendo la contemporaneità per tutti i traguardi ancora in palio (scudetto, Champions League e salvezza). Lo scrive la Nazione.