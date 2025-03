Domani tornano i Nazionali, ma oggi si pensa all’Atalanta: tutti al Viola Park

Tornano con minutaggio diverso: il più impiegato è Moise Kean 168 minuti, poi via via gli altri, come Albert Gudmundsson (155' nella doppia sfida dell'Islanda al Kosovo), impiegato col contagocce invece Marin Pongracic (solo un quarto d'ora in Francia-Croazia di domenica), fermo a zero minuti invece Pietro Comuzzo. Spazio anche agli ex Primavera chiamati nelle nazionali giovanili: Cher Ndour (partito dalla panchina contro la Danimarca nell'Under21), Jonas Harder e Maat Caprini (per entrambi un tempo con la Turchia nell'Under20), due su due da titolare in Under19 per Tommaso Martinelli.