Domani la Fiorentina torna al Viola Park: Pioli adesso fa sul serio

Secondo e ultimo giorno di riposo per la Fiorentina , che da domani ricomincerà la preparazione al Viola Park. Saranno gli ultimi giorni di allenamenti estivi prima del debutto ufficiale del 21 agosto nel playoff di Conference League. I ragazzi di Pioli avranno modo e tempo di scaricare le gambe dopo le sedute tra Firenze e l'Inghilterra.

Un mese di lavoro intenso che Pioli ha già promosso e che sul campo ha dato buoni frutti visto che la Fiorentina è riuscita a tenere testa fisicamente a squadre più avanti nella preparazione come Manchester United e Nottingham Forest. Saranno giorni importanti anche per Rolando Mandragora, rimasto ai box (ha svolto lavoro differenziato) nel corso della parentesi inglese. Da capire se e quando - dopo il trauma contusivo al ginocchio - il centrocampista potrà riprendere a lavorare in gruppo.