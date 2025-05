Dodo, spiegata l’uscita social. Rinnovo? Occhio alle commissioni e a… Flick

Disavventura social per Dodo (COSA E' SUCCESSO), che nel pomeriggio di ieri, ancora scosso dall'eliminazione in Conference League, ha pubblicato un post con alcune immagini in bianco e nero della gara contro il Betis, accompagnate da un messaggio dal tono criptico: "Non c’è niente da dire, pensate solo a migliorare e a rendere onorevole questo club". Un contenuto che ha sollevato qualche dubbio tra i tifosi e gli osservatori. Tuttavia, pochi minuti dopo, il testo è stato corretto in una forma più chiara: "C'è poco da dire, ma dobbiamo solo lavorare e pensare ad onorare questo Club!".