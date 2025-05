“Dodò più altri dieci”: l’esagerazione che nasconde un fondo di verità

La Fiorentina si prepara alla sfida decisiva contro il Real Betis e uno dei punti fermi della formazione sarà Dodo, esterno brasiliano che ha offerto la sua miglior stagione da quando è a Firenze. C on 42 presenze complessive e un’altissima percentuale di minuti giocati, il suo rendimento è stato costante e di livello, rendendo la sua presenza scontata per un match che vale l’accesso alla finale di Conference League del 28 maggio.

Ciò che rende ancor più straordinaria la sua storia è il fatto che solo il 25 aprile scorso Dodo si trovava in sala operatoria per un’appendicectomia d’urgenza. Un’operazione di routine, certo, ma che per un calciatore professionista avrebbe potuto compromettere la disponibilità per diversi incontri importanti. Invece, appena tredici giorni dopo l’intervento, l’ex Shakhtar è già tornato ad allenarsi in gruppo con il solito entusiasmo e un sorriso contagioso.