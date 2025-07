Dodò, nodo rinnovo ancora aperto ma i sorrisi del brasiliano fanno ben sperare

Nonostante il tira e molla per il rinnovo di contratto, Dodò non ha perso il sorriso ed è uno dei più sorridenti al Viola Park

Il suo spirito non è cambiato, così come la coesione con i compagni di squadra. Le battute, l'intesa. Il legame con la piazza. Chissà che i giorni di immersione al centro sportivo non possano portare a un riavvicinamento tra la dirigenza viola e il terzino brasiliano. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2027, quello nuovo prevedrebbe un prolungamento fino al 2030 ma è chiaro che persiste un stallo legato ai presupposti economici dell'operazione.