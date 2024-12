Dodò, Fiorentina infuriata: non è piaciuta l’incauta rivelazione social su Bove

Non è piaciuta alla Fiorentina la comparsata di Dodò in una live su Twitch in cui il brasiliano ha di fatto dato la notizia del ritorno di Edoardo Bove al Viola Park la prossima settimana. Come scrive La Gazzetta dello Sport il terzino ha fatto infuriare il club per l'incauta uscita social, dopo giorni in cui tutta ACF aveva mantenuto il più intransigente dei silenzi sulla vicenda.