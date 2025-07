Dodò e Mandragora: l’anno scorso la fascia, adesso casi spinosi

I casi spinosi in casa Fiorentina

Nella scorsa stagione la fascia di capitano è stata indossata anche da altri giocatori che potrebbero avere un ruolo importante nella Fiorentina di Pioli. Ma è in quel 'potrebbero' che di fatto le loro azioni nella eventuale scalata a diventare leader del gruppo viola, subiscono una flessione importante.

I nomi in questione sono quelli di Dodo e di Mandragora. Entrambi però sono al centro di delicate trattative che dovrebbero portare al rinnovo del contratto.

Rinnovo o, in contraltare, addirittura alla cessione. Dunque, Dodo e Mandragora sono due viola che potranno si essere fra i convocati del prossimi ritiro ma che allo stesso tempo potrebbero finire per lasciare la Fiorentina dopo appena qualche giornata di lavoro al Viola Park. Difficile, insomma, vederli nel casting per il capitano che verrà. Lo scrive la Nazione.