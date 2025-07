Dodò, altro che rinnovo. CorSport: “Telefonata con la Juventus. Contatti da marzo”

La Juventus è seriamente interessata a Dodò, terzino destro della Fiorentina, ritenuto ideale per il modulo di Igor Tudor, che necessita di un esterno completo per il suo 3-4-2-1. Attualmente i bianconeri non hanno specialisti del ruolo e stanno cercando un rinforzo affidabile per la fascia. L'adattamento della rosa costruita per Thiago Motta al nuovo sistema richiede infatti ritocchi mirati, e Dodò rappresenta una delle priorità tecniche.