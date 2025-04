Dodo a destra e Gosens a sinistra: la Fiorentina spinge sulle fasce

A destra rientra Dodo, pronto a riprendere il suo posto dopo la squalifica, mentre a sinistra tornerà titolare Gosens, ristabilitosi da un infortunio al ginocchio. In mezzo al campo, Cataldi sarà affiancato da Fagioli e Mandragora, quest’ultimo in ottima forma. In attacco, Kean sarà il riferimento offensivo, con Gudmundsson favorito su Beltran per affiancarlo. La squadra cercherà una vittoria in un campo che storicamente le ha sempre creato difficoltà. Lo scrive il Corriere dello Sport.