Difesa: la decisione della Fiorentina su Fortini. E intanto si cura al VP

La Nazione riporta oggi aggiornamenti riguardo alla situazione di Niccolò Fortini, difensore viola classe 2006 in prestito alla Juve Stabia. Come riporta il quotidiano, il terzino non rientrerà alla base nel corso di questo mercato invernale. La Fiorentina e l'entourage del classe 2006 hanno analizzato pro e contro, alla fine è stato deciso di farlo rimanere alla Juve Stabia. Sulla decisione ha pesato molto anche l'infortunio alla caviglia che Fortini ha rimediato nell'ultima trasferta di campionato in casa del Palermo. Un infortunio non particolarmente grave, ma sicuramente non banale. Per rivederlo in campo serviranno almeno tre settimane. Da qui è stato deciso di non interrompere il prestito e la crescita dell'esterno in Serie B. Fortini in ogni caso resterà a curarsi al Viola Park finché non si sarà ristabilito.