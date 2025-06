Di Gennaro: “Devo tutto alla Fiorentina. E quei mesi con Terim speciali”

Antonio Di Gennaro racconta vari estratti della sua carriera, ripartendo dagli esordi in viola e dalla sua avventura con Terim in panchina.

Antonio Di Gennaro, in una lunga intervista a La Gazzetta Dello Sport, ha raccontato tanti dei suoi momenti della carriera, passando ovviamente anche per quelli in maglia viola. Anche perché tutto è iniziato lì, dai 10 ai 22 anni, con tanto di esordio contro la Juventus per niente banale: "Entrai al posto dell'unico 10, che era Giancarlo". Ma nessun dualismo, l'allora tecnico Carosi non dava molto spazio a un giovane Di Gennaro, che così finì in prestito al Perugia. Poi - racconta - fu la stessa Fiorentina a svoltare la carriera pur cedendolo: "Il DS Corsi mi chiamò dicendomi di andare a Verona. È arrivato Bagnoli e vogliono fare grandi cose". Sappiamo tutti com'è andata.