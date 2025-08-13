Di Canio: “Pioli come un dado da brodo. A Firenze può puntare a una coppa”

Viola News
Gazzetta dello Sport

Redazione VN

Paolo Di Canio, intervistato dalla Gazzetta dello Sport,ha commentato il ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina. Ecco le parole dell'ex giocatore della Lazio:

Sono allenatori capaci, intelligenti e abili ad adattarsi alle risorse che hanno. Tornano dopo un po' di tempo, con condizioni diverse. Sono aggiustatori, io li chiamo i dadi da brodo, se qualcosa non va migliorano il sapore. Allegri non viene visto come il messia, però ha un'immagine importante, non chiede la luna ai suoi: sanno di dover soffrire. Spero che con l'idea dell'aggiustatore, possa costruire un ambiente dove tutti lavorano dalla stessa parte. E nessuno si senta di giocare il suo calcio da spiaggia: parlo di Leao, che però ora si sta divertendo da punta. Pioli rientra dopo un anno in Arabia a prendere soldi. A Firenze con un calcio più organizzato e meno rischioso può fare bene e puntare a una coppa.

