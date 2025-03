Delusi e tesi: il Panathinaikos, come la Fiorentina, punta solo alla Coppa

Il clima in casa Panathinaikos

Il Panathinaikos, fuori dalla lotta per il campionato, punta tutto sulla Conference League, considerata l'obiettivo principale della stagione. Dopo il pareggio contro l’Atromitos e con un distacco di 10 punti dall’Olympiakos, la squadra di Rui Vitoria si concentra sulla sfida contro la Fiorentina, consapevole che segnare un gol potrebbe risultare decisivo per la qualificazione.

La vittoria dell’andata ha sorpreso persino i tifosi greci, meno entusiasti dei risultati calcistici rispetto ai successi della sezione cestistica del club. Tuttavia, al Franchi è atteso un settore ospiti gremito, con almeno 1.000 sostenitori biancoverdi, tra cui circa 200 appartenenti alla frangia più calda del tifo, che saranno monitorati dalla Digos per evitare tensioni. Per motivi di sicurezza, la Prefettura ha vietato la vendita di bevande in vetro e lattine, oltre alla detenzione di spray urticanti.