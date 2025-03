De Gea sfida Carnesecchi: lo scontro tra i migliori portiere di Serie A

La sfida del Franchi sarà anche un duello tra due dei migliori portieri della Serie A: David De Gea e Marco Carnesecchi. Il portiere spagnolo, dopo un anno di inattività, ha saputo conquistare la fiducia di Palladino, diventando un leader silenzioso della Fiorentina. Con 29 presenze, 9 clean sheet e 32 gol subiti in 2.640 minuti, ha spazzato via gli scetticismi e si è confermato un punto fermo della squadra, in attesa di decidere il suo futuro per la prossima stagione.