Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina parla di David De Gea e del suo ritorno ad Old Trafford nell'amichevole di domani. Tuttavia, la sua permanenza in viola in questa stagione che si appresta ad iniziare non è stato qualcosa di scontato:
CorFio: De Gea poteva lasciare, considerazione di Palladino “non elevatissima”
Certo, c’è stato un momento in cui il rischio di perderlo è stato alto. Perché il Monaco gli offriva tanti soldi in più e il palcoscenico della Champions e perché la sua considerazione di Palladino non era proprio elevatissima.
