De Gea, Gosens, Ranieri e Dodò: Palladino si affida ai quattro “capitani

Palladino sta lavorando tanto sulla testa di un gruppo che sembra aver perso fiducia nei propri mezzi. L'obiettivo è rievocare lo spirito delle otto vittorie consecutive. Per farlo si dovrà appoggiare su quattro leader (in quattro modi e atteggiamenti diversi), colonne più scricchiolanti del solito nell'ultimo periodo: in primis Ranieri, De Gea, Gosens, sono tutti tra i più impiegati da Raffaele Palladino, che ai suoi "uomini" non rinuncia quasi mai.

In cima alla classifica degli stakanovisti c'è poi Dodo (2663 minuti in campo): lui che, per citare Lucio Corsi, non ha la faccia da duro, ma che è leader per attitudine e sorrisi. Quattro "capitani" usurati dai numerosi impegni di questa Fiorentina: se De Gea, il più in là con l'età dei quattro, non ha accusato comunque il colpo nonostante non abbia sfoderato più con la stessa continuità di inizio anno prestazioni da supereroe, Dodo, Ranieri e Gosens (quest'ultimo assente col Verona per squalifica) stanno correndo da fine agosto quasi senza sosta e in questo momento rincorrono anche la forma fisica di inizio autunno.