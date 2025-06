De Gea e il rinnovo, CorSport: “Commisso vuole ricucire con Firenze”

Anche il futuro di Albert Gudmundsson sembra prendere una piega più favorevole dopo l’addio del tecnico campano, con cui non c’era mai stato grande feeling. Il suo riscatto resta complesso per via del costo elevato e delle vicende giudiziarie, ma la società crede molto nelle sue qualità tecniche. L’islandese, con le sue caratteristiche uniche, potrebbe diventare un punto di riferimento importante per il nuovo allenatore, che sarà scelto anche sulla base della capacità di valorizzare giocatori del suo calibro.