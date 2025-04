Dai problemi di inizio stagione alla titolarità. Pongracic è un perno della difesa

Dopo le difficoltà iniziali, tra infortuni e adattamento al nuovo sistema di gioco, Marin Pongracic, è diventato un perno della difesa a tre. Nelle ultime 15 partite, 12 le ha giocate da titolare, a Napoli è subentrato dalla panchina ed è rimasto fuori contro Verona e Panathinaikos in trasferta. Come riporta La Repubblica il suo stato di crescita è evidente, ma ancora non ha raggiunto il top, come lui stesso ha affermato in conferenza stampa: