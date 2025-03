Da Torino: “Fagioli non aveva convinto Motta. Ma a Firenze sembra rinato… “

Nicolò Fagioli, ex giocatore della Juventus, è stato uno dei protagonisti della vittoria della Fiorentina contro la sua ex squadra. Il centrocampista ha offerto una prestazione sicura e ispirata, con due assist decisivi per i gol di Mandragora e Gudmundsson, contribuendo così a indirizzare la partita a favore dei viola. Dopo le recenti ottime prestazioni, Firenze ha ormai acquisito la certezza del suo talento ritrovato, un giocatore che in bianconero non era riuscito a emergere.