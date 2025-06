Da Sottil a Valentini, Pioli ci pensa: chi sarà rivalutato al Viola Park?

Tra i ritorni più importanti ci saranno Nicolas Valentini, che tornerà dopo l’esperienza a Verona, e alcuni esterni che potrebbero essere trattenuti nonostante fossero stati prestati via, come Riccardo Sottil, cresciuto con Pioli, e Jonathan Ikoné, ancora in bilico tra Como e Fiorentina. Si parla anche di un possibile ritorno di Cristiano Biraghi, legato a Pioli, anche se il Torino deve decidere sul suo riscatto.

Altri giocatori rientranti come Niccolò Fortini e Christian Kouamé torneranno, anche se Kouamé dovrà recuperare da un infortunio importante. Oliver Christensen, in prestito alla Salernitana, ha un contratto fino al 2028 e può essere confermato. Più complicato appare il futuro in viola per Sabiri, Nzola, Barak e altri, che probabilmente lasceranno il club. Lo scrive il Corriere dello Sport.