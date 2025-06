Da riserve a sostituto di Moise Kean: Edin Dzeko divide Firenze

Dzeko divide Firenze

Redazione VN 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 11:14)

Il ruolo di Edin Dzeko nella Fiorentina resta ancora un mistero e suscita molte domande, soprattutto su come Stefano Pioli lo utilizzerà in campo e se sarà possibile la convivenza con Moise Kean. Tre scenari principali emergono su come il centravanti bosniaco potrebbe inserirsi nella squadra.

Il primo vede Dzeko come “spalla” di Kean in un modulo a due punte (4-3-1-2), con i due che formerebbero la coppia titolare, anche se il bosniaco, a quasi 40 anni, potrebbe non giocare sempre. Questa ipotesi è molto apprezzata anche dai fan del Fantacalcio.

Il secondo scenario è più scettico: Dzeko come erede di Kean nel caso quest’ultimo partisse, ma è difficile pensare che possa prendere subito il suo posto da protagonista. Infine, il terzo quadro lo vede come uomo da turn over, riserva di lusso che può garantire qualità e sostituzioni, ma resta da capire se Dzeko abbia accettato il ruolo di riserva o se punta a qualcosa di più importante. Lo scrive la Nazione.