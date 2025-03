Da Milano si chiedono: “Ma Fagioli, proprio non poteva starci in questa Juve?”

Nicolò Fagioli ha brillato contro la sua ex squadra, sfiorando il gol e offrendo una prestazione totale con due assist decisivi. Nonostante l’addio alla Juventus, il centrocampista piacentino ha mostrato classe anche fuori dal campo, evitando polemiche su Thiago Motta e concentrandosi sulla sua nuova avventura alla Fiorentina. I tifosi bianconeri, invece, si interrogano sul perché un talento del genere sia stato lasciato andare, soprattutto in un momento in cui la Juve fatica a trovare qualità e idee a centrocampo.