Da Milano: “Biraghi all’Inter? Dipende da Zalewski, lui è il preferito di Inzaghi”

Infatti, Cristiano Biraghi non sarebbe il primo nome per l'Inter, anzi. Il preferito sarebbe Zalewski della Roma, soprattutto per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce. Il terzino però è in scadenza e dovrebbe prima rinnovare con il club di Ranieri. Per questo la trattativa non sarebbe semplicissima. Ecco spiegato l'interesse per Cristiano Biraghi della Fiorentina.