Da Martinelli a Fortini: quanti giovani sotto lo sguardo di Stefano Pioli

I giovani in maglia viola

Redazione VN 29 giugno - 07:34

La Fiorentina si trova di fronte a una sfida importante nel trovare un equilibrio tra gioventù ed esperienza, soprattutto considerando il ritorno di diversi giovani talenti under 23 rientrati dopo prestiti in Serie A e Serie B. Tra questi spiccano il 2002 Bianco, i 2003 Distefano, Lucchesi e Gentile, e i più giovani come il 2006 Fortini, rivelazione con la Juve Stabia, e Amatucci. Questi giocatori rappresentano opzioni interessanti, soprattutto in un centrocampo in fase di rinnovamento, ma dovranno convincere Stefano Pioli per ottenere una chance in prima squadra.

Il tecnico viola dovrà quindi decidere come integrare questi giovani con i veterani già presenti nel gruppo, come De Gea e Gosens, e con altri prospetti emergenti come Comuzzo, Ndour e Martinelli, portiere classe 2006 con poche presenze in prima squadra. Il ritiro estivo sarà fondamentale per valutare il potenziale dei ragazzi, testandoli nelle amichevoli e decidendo su permanenze, nuovi prestiti o cessioni, anche alla luce delle plusvalenze generate, come quella di Kayode per 18 milioni.

Parallelamente, la Fiorentina punta molto sulla sinergia tra Primavera e prima squadra, anche se attualmente non dispone di una seconda squadra. I baby viola si confronteranno nella Youth League, mentre la Primavera ha raggiunto risultati importanti, come le Finali scudetto, e i più giovani si sono distinti in competizioni come il Torneo di Viareggio e il campionato under 15. Talenti come Mattia Barzagli e Federico Croci, con le loro prestazioni eccellenti, sono già pronti a guardare avanti, sottolineando l’importanza di pianificare il futuro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.