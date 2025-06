Da Martinelli a Fortini: i giovani viola pronti a stupire Pioli

Dal baby portiere all’esterno di rientro dal prestito alla Juve Stabia, sono tanti i giocatori che vogliono dimostrare il proprio valore in casa Fiorentina durante questa estate. Come scrive La Repubblica, visto il periodo, diciamo che la cosa principale da dimostrare è di essere maturi. Molti giovani calciatori viola nelle prossime settimane verranno valutati da un professore d’eccezione, Stefano Pioli, uno capace di guidare sia i ragazzi che si sono appena affacciati al mondo del calcio professionistico, che quelli più in là con gli anni che magari tra poco lo lasceranno. E così il ritiro al Viola Park sarà un primo modo di mettersi in mostra, con la tournée inglese tra fine luglio e il 9 agosto (data della sfida col Manchester Utd) che dirà il resto. Tra i più speranzosi Tommaso Martinelli (2006) portiere di grande prospettiva che ha già esordito in prima squadra con l’Atalanta in A il 2 giugno 2024, per poi difendere i pali anche in Conference League la passata stagione nel 7-0 con il Lask. Dopo aver fatto il terzo portiere con De Gea e Terracciano a indicargli la via del miglioramento serve un upgrade. O farà il secondo al fuoriclasse spagnolo o andrà in prestito per fare il titolare. Occhio anche a Tommaso Rubino (2006), attaccante che ha già esordito sia in Serie A che in Europa e autore di una stagione strepitosa con la Primavera. Così come al centrocampista Jonas Harder (2005), 14 minuti con i “ grandi” in Conference proprio con il Lask. L’investitura proclamata da Palladino come vice Kean è stata più teorica che reale per Maat Daniel Caprini, attaccante esterno classe 2006, autore di due mini spezzoni in A con Inter e Verona. In difesa il più convocato fra i giovani, anche se privo di esordio, è Tommaso Baroncelli (2005).