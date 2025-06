Da Martinelli a Fortini: continua la linea verde della Fiorentina

La Fiorentina sta continuando a valorizzare i giovani talenti, come dimostrano gli esordi recenti di diversi prospetti. Tra questi figurano Tommaso Martinelli (classe 2006), già visto contro Atalanta e Lask, e Maat Daniel Caprini, suo coetaneo che ha debuttato con l’Inter a febbraio. Anche Tommaso Rubino (2005) ha accumulato esperienza con Genoa e in Conference League, mentre Jonas Harder ha avuto minuti sempre contro il Lask. Fino a gennaio, inoltre, i viola potevano contare anche su Michael Kayode, classe 2004.

Il trend della Fiorentina sembra orientato verso una conferma della linea giovane, con Niccolò Fortini (classe 2005) pronto a rientrare dal prestito alla Juve Stabia. Il direttore sportivo Daniele Pradè ha lasciato intendere che il ragazzo sarà aggregato alla prima squadra, anche se con valutazioni ancora in corso. Questo suggerisce una volontà del club di inserirlo gradualmente nel progetto tecnico.

Da tenere d’occhio anche Edoardo Pierozzi, terzino del 2001, reduce da una stagione positiva in prestito al Pescara, culminata con la promozione in Serie B. Il suo futuro potrebbe riservare un posto in Serie A, magari proprio nella rosa della Fiorentina, a conferma di un progetto che guarda con fiducia al vivaio. Lo scrive il Corriere dello Sport.