Da Martinelli a Comuzzo: Pioli dà il via all’operazione giovani

Il rinnovo di Pietro Comuzzo fino al 2029, con opzione per un altro anno, è un chiaro segnale della volontà della Fiorentina di puntare sui giovani prodotti del proprio vivaio, non solo su giocatori esperti come Edin Dzeko. Comuzzo, che ha debuttato in Serie A a 18 anni, rappresenta il modello da seguire per altri talenti cresciuti nel settore giovanile viola, confermando l’importanza del “made in Viola Park” nel progetto del club.