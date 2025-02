Da Kouamè a Beltran-Zaniolo, salto di qualità? Solo in senso assoluto

La Fiorentina ha sofferto enormemente l'assenza di Moise Kean contro il Como, dimostrando una carenza evidente in attacco. Nonostante il Como non fosse una difesa impenetrabile, i viola non sono riusciti a creare occasioni concrete, registrando solo 5 tiri in tutta la partita, di cui solo 3 verso la porta. Il gioco offensivo è risultato lento e inefficace, con Zaniolo e Beltran che non sono riusciti a sostituire adeguatamente Kean, e l'infortunio di Gudmundsson ha ulteriormente peggiorato la situazione. Il risultato finale è stato una sconfitta 2-0, con un gol subito direttamente da un errore di Colpani.