Da Kostic, al sogno Rovella: tutti gli affari della Fiorentina

Un affare tira l'altro. In attesa di Viti, oggi è il giorno di Fazzini (stamani a Roma le visite del centrocampista, atteso poi al Viola Park). In ponte con l'Empoli resta il discorso Anjorin, cosi come sottotraccia la Fiorentina continua a lavorare su Sebastiano Esposito. In mediana è uscito il nome di Rovella, per la corsia mancina si è tornati a parlare di Kostic, accostato ai viola anche lo scorso anno e di rientro alla Juventus dopo il prestito al Fenerbahce. Lo scrive la Nazione.