Da Kean a Gudmundsson, passando per Dodò: quanti punti interrogativi

Per quanto riguarda David De Gea, la Fiorentina ha tempo fino al 31 maggio per esercitare l’opzione di rinnovo annuale, ma la volontà del club è quella di offrirgli un contratto triennale. Se il portiere spagnolo dovesse rifiutare il prolungamento pluriennale, l’opzione verrà comunque attivata per garantirne la permanenza. In generale, Pradè ha evidenziato come la scelta finale spetti ai giocatori, sia per Kean sia per De Gea.